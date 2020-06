PALERMO – Mancano i guanti di lattice per il personale sanitario e si bloccano tutte le prestazioni ambulatoriali al Policlinico di Palermo. Uno stop che allungherà non poco la già sterminata lista di prestazioni prenotate e sospese per l’emergenza Covid nel capoluogo dove alcune stime dei sindacati parlano di circa 50mila interventi chirurgici e 4 milioni di viste ed esami saltati per le restrizioni anti pandemia.

Lo stop alle prestazioni ambulatoriali è stato deciso sabato con una circolare del direttore sanitario del Policlinico Paolo Giaccone del capoluogo. Nella comunicazione firmata da Giovanna Volo è stata prorogata la chiusura delle attività ambulatoriali per “carenza di dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento ai guanti monouso”. La circolare afferma che saranno garantite solo le attività in urgenza e “le prestazioni chemioterapiche e di diagnostica per i pazienti oncologici e oncoematologici”.