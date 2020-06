PALERMO – La sanitaria Giuseppe Vizzini srl posta in liquidazione e chiusa da alcuni mesi, aveva già posto in cassa integrazione i dodici lavoratori che vedono avvicinarsi sempre più lo spettro del licenziamento. “L’asta fissata dal liquidatore è andata deserta – dice Mimma Calabrò, segretario della Fisascat Cisl Palermo-Trapani – E’ impensabile che una realtà palermitana di questo tipo, consolidata da tanti anni, finisca nel nulla in momento del genere, pur avendo tutte le carte in regola per essere rilanciata sul mercato dopo il lockdown”. “Non possiamo permettere – aggiunge – che nessuna di queste professionalità, che vanta anni di esperienza del settore, venga meno al territorio palermitano. Auspichiamo che la sana imprenditoria siciliana si faccia avanti per rilevare questa storica attività commerciale salvando così dodici lavoratori.” (ANSA).