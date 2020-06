Sanzioni a parcheggiatori abusivi

CATANIA. Nella giornata di sabato scorso, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno intensificato i controlli al fine di reprimere il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e riconsegnare al capoluogo etneo il rispetto delle regole della civile convivenza. Sono state, infatti, contestate quattro sanzioni amministrative, cui farà seguito, in caso di recidiva, la denuncia penale, per l’esercizio dell’attività illecita commessa in via Santa Sofia, via Barraco, via Alcide De Gasperi e via Tritone.

La stessa popolazione catanese, dapprima reticente, sta esprimendo maggiore collaborazione alla Polizia, con segnalazioni tempestive che senza dubbio consentono di individuare i parcheggiatori, che furbescamente alla vista della pattuglia tentano di nascondersi.