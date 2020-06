PALERMO – Salvatore Rubino era in società con Francesco Paolo Maniscalco (entrambi sono stati arrestati oggi), ma nel frattempo pensava a nuovi investimenti. E così proponeva sotto traccia un affare a Salvatore Milano, ex cassiere del mandamento di Porta Nuova.

I due sono stati intercettati nel 2018 dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria. “C’è quest’operazione che funziona così… l’investimento viene fatto da 1 milione di euro ma non è… però sono tutte tranche, c’è chi ne mette 200… chi ne mette 50… chi ne mette 100 – spiegava Rubino – quindi lo spiraglio che mi sono lasciato di 100.000 euro funziona cosi… in 180 giorni, in 6 mesi, diventano 200 ed io gli avevo detto a mio padre (Giuseppe Rubino, ndr), gli dissi, parla con Totuccio … forse c’è la possibilità, si fa l’investimento, l’utile ce lo dividiamo e dell’utile mio venti li guadagno…”.

Milano prendeva tempo, aveva bisogno di parlare con qualcuno la cui identità viene omissata. Però si mostrava interessato: “L’investimento di che genere è?”. “Garantito”, rispondeva Rubino: “… perché sono cose che passano attraverso i Monopoli di Stato… noi gestiamo 82 negozi… 82 ne abbiamo in tutta Italia e sono tutti legati ai Monopoli…”. Erano tute agenzie sotto l’insegna di uno dei più noti marchi di scommesse sportive: “… io non è che sono solo, siamo un gruppo di ragazzi, uno di Salerno, un ragazzo di Roma… siamo un gruppo che ovviamente piano piano è cresciuto ma è cresciuto lavorando, facendo la selezione … quindi sono negozi a Milano, negozio a Torino, Poggibonsi, Prato, Firenze… “.

Secondo la Dda, e il giudice per le indagini preliminare ne ha condiviso le argomentazioni, era un modo per riciclare denaro sporco perché, aggiungeva Rubino, “… questa operazione è 100%, dura 6 mesi esatti, cioè 180 giorni… dal centottantunesimo giorno, entro 10 giorni dalla scadenza li riaccreditano sul conto…sul conto e poi noialtri li usciamo per i fatti nostri…”. La capacità di Rubino di farsi largo nel settore lo ha portato ad avere contatti con importanti gruppi nazionali per aprire nuove agenzie.