PALERMO – “Forse, e sottolineo forse, l’infinita telenovela del parco “Ninni Cassarà” sembrerebbe essere vicina ad una conclusione”. Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell’Udc di Palermo, che prosegue: “Stamattina, con i colleghi della Settima Commissione consiliare, abbiamo ascoltato Francesco Fiorino, dirigente del settore Ambiente e custode giudiziario del parco: durante l’incontro, ha comunicato che, dopo la pubblicazione del bando per la bonifica, sono tre le aziende che hanno presentato offerte per fare la trivellazione, il prelievo e l’analisi chimica delle sostanze inquinanti sotterrate nel terreno, soprattutto nella zona gialla e in quella verde, che rappresentano circa il 60 per cento della superficie. Se, dopo le analisi e la verifica della Regione e dell’Arpa, i risultati saranno positivi per la riapertura del parco, si procederà agli interventi di manutenzione per la pulizia e la messa a norma – che saranno effettuati dalle maestranze del Comune – e, quindi, finalmente, si potrà procedere alla riapertura del secondo più grande polmone verde della città. Dopo tanta attesa e dopo le tante promesse non mantenute dall’amministrazione Orlando, vogliamo sperare che stavolta sia quella buona e che i palermitani possano tornare a godere di uno degli spazi più belli della nostra città, troppo a lungo lasciato nel più assoluto abbandono e degrado”.