PALERMO – “Mi mancavano atti come questo da tempo. La serenità è solo un’utopia, lo Stato è assente e abbandona gli imprenditori”. Sono le amare parole dello chef Natale Giunta dopo l’ennesimo attacco ad una delle sue attività. A finire nel mirino, stavolta, il ristorante ‘Castello a mare’ che si trova a pochi metri dal porticciolo della Cala a Palermo: le vetrate del locale sono state sfondate e ridotte in frantumi, probabilmente nella notte dopo la chiusura.

L’allarme è stato lanciato da un dipendente dello chef. Giunta in questi giorni si trova a Roma per le registrazioni del programma la ‘Prova del cuoco’ che va in onda su Rai uno ed è stato informato di quanto accaduto telefonicamente. “Stanotte il locale è stato chiuso alle 2 – spiega Giunta – e tutto era a posto, quindi è sicuramente successo dopo. Io mi trovo a Roma, in seguito all’emergenza sanitaria è il primo viaggio dopo tre mesi e sinceramente non mi aspettavo una notizia del genere”.

Un nuovo episodio preoccupante nei confronti dello chef originario di Termini Imerese che nel 2012 fece arrestare i suoi estorsori e che negli ultimi anni ha denunciato più volte intimidazioni e danneggiamenti, ribadendo di sentirsi ancora in pericolo. Lo scorso ottobre, dopo un lungo e complesso iter, il Tar del Lazio con decreto immediato ha sospeso, per la seconda volta, l’efficacia del provvedimento restituendogli nuovamente la scorta. Nel maggio 2018, infatti, la Prefettura di Palermo aveva comunicato allo chef la revoca della misura di protezione della tutela con due uomini, su autovettura non protetta; Giunta ne beneficiava dal gennaio 2013.

L’avvocato Maria Geraci, presentò ricorso contro il provvedimento di revoca assunto dall’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (Ucis) a fine maggio. A marzo del 2019 il Tar ha poi annullato il provvedimento restituendo la scorta. A luglio del 2019 l’Ucis ha comunicato nuovamente la revoca della scorta ritenendo che non ci fossero i presupposti reali di un pericolo concreto e attuale. Poi la nuova decisione del Tar. Sul danneggiamento al ristorante sono in corso le indagini, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere elementi utili per risalire ai responsabili.