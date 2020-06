CATANIA – Sciopero provinciale, oggi, dell’Usb Vigili del fuoco Catania. Questa mattina, inoltre, si è svolto un partecipato presidio davanti alla sede del Comando provinciale di via Cesare Beccaria. Il presidio si è trasformato anche in una conferenza stampa: Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale di USB Vvf Sicilia ed altri Vigili del fuoco hanno spiegato le ragioni della protesta, che sintetizziamo con questa lunga lista di richieste e denunce: “Diritti; tutela; assunzioni; riclassificazione delle obsolete sedi; tamponi e test sierologici in maniera costante; fondi per le sedi di servizio; dpi carenti; pulizie e sanificazione delle sedi straordinarie; parametri Inail; spettanze Oasi del Simeto anno 2018/19, e Boschive anno 2019”.