CATANIA – Mario Russo, arrestato nel blitz Consegne a domicilio su un gruppo dedito al narcotraffico, è stato rimesso in libertà. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha accolto il ricorso presentato dai difensori, gli avvocati Fabio Presenti e Salvatore Pappalardo, avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Il collegio ha disposto la scarcerazione dell’indagato. Sarà fondamentale leggere le motivazioni del Tribunale, ma quasi sicuramente le valutazioni saranno sull’attualità delle esigenze cautelari visto che le imputazioni riguardano il 2016 e quindi un periodo abbastanza lontano a livello temporale. L’indagato è il fratello di Carmelo Russo, Turazzo, che è secondo la ricostruzione accusatoria a capo di un’organizzazione capace di diventare crocevia del narcotraffico in tutta la Sicilia Orientale.