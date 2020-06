PALERMO – Tre detenuti sono stati sorpresi in carcere con un telefono cellulare. È accaduto al Pagliarelli di Palermo. Il primo ad essere sorpreso è stato un detenuto che aveva la possibilità di lavorare come elettricista. Aveva nascosto un iPhone dentro la scarpa. Ma i casi più gravi riguardano due detenuti in regime di alta sicurezza. Qui sono state eseguite delle ispezioni da parte degli agenti della polizia penitenziaria, guidati dal commissario capo Giuseppe Rizzo. Quando ha capito di essere nei guai uno dei due detenuti ha ingoiato il microtelefono. È stato necessario il ricovero in ospedale è un intervento chirurgico per estrarre il piccolo telefonino. Nel corso delle perquisizioni è stato anche trovato un piccolo pugnale.