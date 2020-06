PALERMO – “Sembrava un giorno normale, un giorno come tutti gli altri, ma per un mistero più grande della ragione, senza un perché, senza alcuna spiegazione, in questo giorno la tua vita ha avuto una fine”. Sono le parole rivolte da una madre a una figlia che non c’è più, a una figlia che manca ogni giorno, da quel 10 giugno del 2018.

Domani saranno trascorsi due anni dalla tragica morte di Simona Messina, che ha perso la vita nel terribile incidente di Monte Pellegrino, insieme al coetaneo Pietro Torres. Avevano entrambi 28 anni: l’auto su cui si trovavano precipitò per quasi cento metri da via Monte Ercta, non lasciandogli scampo. Da allora, Elena ha creato un diario virtuale su Facebook in cui scrive quotidianamente un messaggio per Simona. Giorno dopo giorno, le racconta la sua vita segnata dall’assenza, dalla necessità di trovare la forza per andare avanti nonostante tutto: “Da allora per te non c’è stato un domani – scrive la madre – e per me i giorni sono tutti uguali”.

E in vista del 10 giugno, il dolore si fa più forte. “Domani ricorderemo Simona con una messa – spiega -. Io e mio figlio avremmo voluto organizzare una fiaccolata, ma nel rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus, non abbiamo potuto”. Lo scorso anno, il corteo silenzioso in ricordo dei due ragazzi si è mosso da Mondello fino al luogo in cui hanno perso la vita.

“Quest’anno è diverso – prosegue Elena – ma voglio che nessuno dimentichi quello che è successo, voglio che il ricordo resti vivo. Per me il mese di giugno è il più doloroso, ma Simona non può essere dimenticata, vorrei rimanesse viva nel cuore di tutti per far capire soprattutto ai più giovani quanto è importante la vita. Non si è indistruttibili, nessuno è immortale, non si può cambiare il passato o prevedere il futuro – prosegue la mamma della ragazza – però si può vivere il presente. Nessun genitore deve soffrire come sto soffrendo per aver perso mia figlia”. La messa sarà celebrata domani mattina alle 9,30 nella chiesa del cimitero dei Rotoli.

