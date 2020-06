PALERMO – I carabinieri hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Benedetto Di Cara 29 anni, palermitano, durante un controllo a Partinico (Pa). I militari hanno fermato Di Cara a bordo in un automobile. In una scatola di riso sono stati trovati 100 grammi di cocaina. Nel corso delle verifiche è emerso che l’uomo percepiva il reddito di cittadinanza. La droga è stata portata in laboratorio per le analisi. Il giudice ha convalidato l’arresto e imposto l’obbligo di dimora e sospeso anche l’erogazione del sussidio.

(ANSA)