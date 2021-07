ACI CASTELLO – Paura ad Aci Castello. Un Incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione ad Acicastello in via Leopolda, 22 al primo piano. Sul posto si trova ancora la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Acireale ed un’autobotte di rincalzo dalla Sede Centrale del Comando Provinciale, i carabinieri e i medici del 118. Al momento non risultano notizie di persone coinvolte.