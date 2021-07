CATANIA – Il Tribunale di Catania ha deciso di mettere un punto – attraverso una nota firmata dal presidente Francesco Mannino – sulla vicenda Calcio Catania. Un modo per chiarire senza ipotesi, congetture o ricostruzioni quale è lo stato dell’arte sulla vicenda della possibile trattativa della vendita della società rossoazzzura. Il Tribunale Fallimentare, al momento, non ha ancora acquisito l’istanza per la cessione del pacchetto azionario del Calcio Catania che è detenuto da Finaria e in piccola parte da Meridi e non ha avuto delucidazioni (come aveva chiesto) dalle società interessate sull’iter che vogliono perseguire in modo da dare concretezza al concordato. E dunque il Tribunale con un decreto ha chiesto di acquisire da Finaria (già in liquidazione, ndr) gli elementi conoscitivi per valutare l’adeguata attività del ricorrente.

Per maggiore chiarezza, pubblichiamo integralmente la nota inviata dalla Presidenza del Tribunale di Catania: “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, in relazione alla proposte di concordato ex art. 161, comma VI, 1. fall, depositate da Finaria s.p.a. in liquidazione e Calcio Catania s.p.a., appare opportuno – scrive il presidente del Tribunale Francesco Mannino – segnalare che, ad oggi, non risulta presentata al Tribunale di Catania, alcuna istanza per l’avvio della procedura competitiva per la vendita dell’asset azionario del Calcio Catania s.p.a. e del titolo calcistico “Calcio Catania”. Per queste ragioni, in relazione alle informazioni specifiche in possesso della proponente in ordine all’evoluzione del campionato di calcio, il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – con decreto in data odierna ha ritenuto necessario acquisire da Finaria s.p.a. in liquidazione elementi conoscitivi di dettaglio – conclude il Presidente – per effettuare le doverose valutazioni di adeguatezza sull’attività della ricorrente, funzionale alla predisposizione della proposta e del piano concordatari”.

Insomma la situazione è in continua evoluzione. Intanto i tifosi sperano e fremono.