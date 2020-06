Addio al cantante

Lutto nel mondo della musica. Pau Donés, 53 anni, cantante degli Jarabe de palo, è morto, come riportano i media spagnoli e il sito della band. La famiglia dell’artista lo ha reso noto in “La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.