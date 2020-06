Niguarda, focolaio

All’ospedale Niguarda di Milano è stata registrata una serie di contagi da Coronavirus prima fra specializzandi e poi anche medici e infermieri e personale, motivo per cui oggi e domani, spostati tutti i pazienti, sarà sanificato il reparto di Oncoematologia. Dall’ospedale fanno sapere che si tratta di numeri “contenuti” quindi di una “diffusione controllata”.

La nota del Niguarda

In seguito a quanto pubblicato da alcune testate giornalistiche in merito ad un “presunto focolaio Covid a Niguarda”, si precisa che, a fronte della presenza di pazienti particolarmente fragili, i reparti di oncoematologia, mai fermati durante l’emergenza, sono stati nel tempo attentamente monitorati. Nel mese di aprile, infatti tutti gli operatori dell’area sono stati sottoposti a controlli, con il tampone naso-faringeo e test sierologico. Da questo primo screening non si erano rilevati casi di criticità. Successivamente, tra la seconda metà di maggio e i primi di giugno, alcuni operatori di quel settore hanno manifestato una sintomatologia simil-covid. L’Ospedale ha, quindi, deciso di approfondire la situazione e attuare le necessarie misure di sicurezza a tutela dei pazienti e degli operatori. Tutti i lavoratori, quindi, di quell’area, 190 persone, sono stati sottoposti ad un nuovo tampone naso-faringeo. In totale, da metà maggio ad oggi sono risultati positivi 11 operatori. In alcuni casi i soggetti positivi sono coniugi o comunque conviventi.

Leggi tutta la nota