PALERMO – E’ uscito fuori strada ed è finito contro gli alberi, in viale Regina Elena. E’ di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto stamattina alla Favorita: ad essere trasportato in ospedale un uomo che, nonostante il violento impatto, non sarebbe in gravi condizioni.

Si trovava a bordo di una Ford Fiesta e in base a quanto accertato finora, lo schianto sarebbe stato autonomo. Non risultano infatti altri mezzi coinvolti.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi e i sanitari del 118 che hanno soccorso l’automobilista. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica sono in corso.