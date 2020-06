CATANIA – “Oggi poniamo un nuovo, fondamentale, tassello della riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Catania, con la nomina di Elena Caniglia nel ruolo di nuova coordinatrice di Azzurro Donna. In tutte le Regioni, sotto la guida autorevole dell’on. Catia Polidori e, in Sicilia, di Maria Antonietta Testone, il movimento femminile di Forza Italia sta costruendo una rete che saprà dare qualità e impulso alla partecipazione attiva delle donne in politica. Da Catania arriverà un contributo di contenuti e capacità, grazie al lavoro che siamo certi Elena interpreterà al meglio”. Lo afferma l’on. Marco Falcone, commissario catanese di Forza Italia, rendendo nota la designazione di Elena Caniglia alla guida di “Azzurro Donna” per la provincia di Catania.

“Ho ricevuto da Forza Italia una grande manifestazione di fiducia – dichiara la coordinatrice Caniglia – che vorrò ricambiare con un impegno volto a coinvolgere nuove energie umane e politiche. La squadra di “Azzurro Donna“ Catania lavorerà per irrobustire la presenza e le tematiche al femminile nell’azione liberale e popolare del partito fondatore del centrodestra. Già nel fine settimana – conclude Elena Caniglia – riuniremo il coordinamento provinciale, con il contributo di giovani, amministratrici locali, professioniste”.