Giro di vite degli agenti sul

CATANIA. Con la fine del lockdown l’avvio della stagione estiva ed il ritorno su strada della gente, si è reso necessario dare impulso all’azione di controllo del territorio sotto ogni profilo. Tra questi non può mancare l’azione volta al rispetto delle norme del codice della strada.

Un comportamento che alla luce del fatto che, in tutti i casi verificatisi, gli agenti hanno rilevato i numeri di targa dei fuggiaschi, elevando nei loro confronti esosi verbali di contravvenzione per il mancato rispetto dell’alt e, nei casi in cui si configurava, per non avere indossato il casco e per avere violato il limite di velocità di 50 chilometri orari vigente in città.

E i risultati non sono mancati.

L’ intensificazione dei controlli di polizia diretti alle verifiche dell’uso del casco su strada, in quest’ ultimo periodo, ha prodotto oltre 40 contravvenzioni a carico dei responsabili, con fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni, oltre alle pesanti sanzioni pecuniarie previste. I posti di controllo continueranno senza sosta nei diversi quartieri.