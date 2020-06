Iacp, il Pd: “Riforma dimenticata

“Scompare dai radar la riforma degli istituti autonomi case popolari ed il governo procede a lottizzare le nomine dei presidenti degli IACP nonostante il voto contrario della maggioranza della commissione parlamentare affari istituzionali. Un comportamento che conferma l’incoerenza rispetto al programma elettorale e di governo della giunta Musumeci che procede all’occupazione di ogni spazio di potere di sottogoverno. Non è chiaro inoltre come mai il governo non ha presentato alcune proposta per lo IACP di Palermo”. Lo dicono il capogruppo Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici parlamentare regionale del Partito democratico componenti della commissione.