PALERMO – “Aveva punto una residente del piano terra di via Filippone una delle tantissime api che, da mesi. aveva creato un apiario. Si era diffusa una sorta di preoccupazione per la loro presenza, un po’ troppo vicina alle case dei piani terra, ma anche perché nella via è presente l’asilo Maria Pia di Savoia. Grazie ai vigili del fuoco, ma soprattutto dell’apicultore Salvatore che, con i suoi attrezzi ha prima calmato le api e poi le ha catturate riponendole dentro una scatola, nella speranza che ci sia dentro anche l’ape regina”. A raccontare la vicenda è il vice presidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, che aggiunge: “Forse è stato il periodo particolare degli ultimi mesi a favorire la presenza di oltre 4000 api che hanno creato un apiario all’interno di un foro del palazzo di via Filippone. Un intervento delicato, ma necessario ed eseguito nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di specie protette. Sono state portati nelle adeguate arnie dove potranno continuare a proliferare il miele”