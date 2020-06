PALERMO – L’hashish che aveva in casa gli serviva a scopo terapeutico. Il giudice Nicola Aiello ha assolto D. M. , palermitano di 52 anni, componente di una nota famiglia di imprenditori agricoli.

È stato processato per direttissima.



Il 14 maggio scorso giunge una segnalazione ai carabinieri. “In quella casa in centro si spaccia droga”, dice la voce al telefono. In effetti i militari trovano nell’abitazione dell’imputato circa 25 grammi di hashish. Per la precisione, si tratta di sette tipologie di sostanza stupefacente, conservate in dei barattoli con tanto di etichettatura.

L’imputato finisce sotto accusa. Nel corso del processo spiega, però, la sua condizione. Soffre di alcuni problemi psichici, anche alla luce di una serie di lutti in famiglia. Il medico, vista l’impossibilità di assumere psicofarmaci, gli ha prescritto il consumo di droga a scopo terapeutico. “Gli serve soprattutto nelle ore che precedono il sonno”, aggiunge il legale della difesa, l’avvocato Maurilio Panci con tanto di documentazione medica. Dovrebbe fumare marijuana, ma nei giorni di lockdown per il Coronavirus, si rifornisce di ciò che trova sulla piazza. Gli ultimi acquisti li ha fatti al Borgo Vecchio. In effetti dagli esami del sangue emerge che l’imputato ha sempre e solo consumato cannabinoidi. Non ci sono tracce di hashish. Fatto che rafforza la sua tesi difensiva.