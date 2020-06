ADRANO – Una parola di troppo ha scatenato l’inferno. Anzi il rischio concreto è che ci potesse scappare il morto, che fortunatamente non c’è stato. A metà maggio nella comunità dei Caminanti, che risiedono ad Adrano, sono partiti anche alcuni colpi di pistola. Ma anche colpi di spranghe di ferro, lanci di pietre e stecche da biliardo e addirittura è stata usata un’ascia. Una spedizione punitiva a cui ha partecipato un intero nucleo familiare. L’obiettivo era rispondere a un’offesa imperdonabile che alcuni parenti avevano rivolto a un’anziana donna.

La polizia di Adrano dopo una breve indagine ha fermato sette persone. Una però si è resa latitante per diversi giorni. A seguito della convalida si sono svolte le udienze davanti al Tribunale del Riesame che ha disposto la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della detenzione in carcere per quattro persone: Carmela Felice, Salvatore Restivo (classe 89), Salvatore Restivo (classe 96), e Giuseppe Restivo. Tutti e quattro sono difesi dall’avvocato Francesco Messina. Restano dietro le sbarre i fratelli Bartolo e Salvatore (classe 62) Restivo. Il Riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere. È invece in attesa dell’udienza davanti al Tribunale della Libertà Francesco Restivo, che come detto è stato irreperibile per dieci giorni.