Catania – Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato il ventitreenne catanese Michael Furnò per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a vendere droga a due ‘clienti’ arrivati da Trecastagni e Pedara. Durante una perquisizione personale e domiciliare e’ stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e tre grammi di crack che sono stati sequestrati assieme 2.000 euro in contanti, ritenuti provente dello spaccio. Il 23enne e’ stato posto agli arresti domiciliari. (ANSA).