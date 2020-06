In Sicilia l'apertura slitta di una settimana. Il no delle scuole. Orlando scrive.

PALERMO – Nell’ordinanza del presidente della Regione di venerdì sera slitta di un’altra settimana la riapertura dei servizi per l’infanzia. Il sindaco di Palermo e presidente dell’Anci Leoluca Orlando ha scritto al governatore per segnalare il problema. La Federazione regionale delle scuole dell’infanzia si dice pronta a riaprire comunque da domani come permesso dalla norma nazionale.

“Un serio problema”

“Lo slittamento al 22 giugno dell’apertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, mentre tutti i DPCM indicavano il 15 è un serio problema per le famiglie e per i bambini. Moltissimi comuni d’intesa con le Asp e con Anci avevano predisposto le modalità di comunicazione di inizio attività e le modalità condivise per i controlli. Le famiglie avevano organizzato i propri tempi e moltissimi bambini sapevano che sarebbero ritornati a frequentare attività”. Così Leoluca Orlando in un messaggio inviato al presidente della Regione.

“Se come dice l’ordinanza occorre rispettare le linee guida nazionali approvate dalla conferenza unificata si potrebbe evitare un’altra settimana di attesa per una azione che finalmente riguarda bambini e bambine, che non vanno a scuola dal mese di febbraio”, osserva Orlando. A Palermo avrebbero riaperto domani 68 centri.

“Apriamo lo stesso”

La FISM – Federazione regionale delle scuole dell’infanzia – interviene sulla polemica che ha investito nelle ultime ore il mondo dell’infanzia e delle 25 mila famiglie siciliane che aspettano l’avvio dei servizi ricreativi ed educativi per l’infanzia da 0 a 17 anni.

“Questa Federazione – dice Dario Cangialosi, presidente regionale FISM Sicilia – chiarisce che l’ordinanza 25 del Presidente della Regione Siciliana sulla materia recepisce interamente quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020 e ne adotta le linee guida di cui allegato 8. Il malinteso causato da una errata interpretazione del provvedimento regionale non può di fatto sospendere la ripresa del percorso di benessere psico-fisico dei bambini e il legittimo diritto al gioco, all’educazione e alla socialità. Le famiglie siciliane verranno accolte nei centri educativi estivi già da lunedì 15 giugno”.