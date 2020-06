PALERMO – E’ stato trovato senza vita nel suo appartamento Fabio Niceta, 38enne molto conosciuto in città per la sua nota famiglia di commercianti e per avere aperto un locale in pieno centro. Abitava da solo in via XII gennaio: a lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello che è riuscito ad entrare in casa e l’ha trovato morto sul divano. I familiari non avevano più avuto sue notizie da venerdì e sarebbero stati gli ultimi a vederlo. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Una notizia che ha sconvolto mezza città: decine, in queste ore, i messaggi sui social per condividere dolore e incredulità: “Fabio – scrivono gli amici – non è possibile. Quello che è successo ci lascia di ghiaccio. Eri davvero uno di noi, sempre con la battuta pronto e pieno di idee, iniziative. Siamo senza parole e con il cuore a pezzi”.