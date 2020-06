PARTINICO (PALERMO) – Le fiamme sono divampate nella notte e hanno distrutto il vigneto di proprietà di un avvocato. E’ successo in contrada Ramotta a Partinico, in provincia di Palermo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

L’incendio si è diffuso nel giro di pochi minuti nel terreno di un ettaro e mezzo circa, ma per fortuna non si sono registrati feriti e danni alle abitazioni vicine. A lanciare l’allarme è stato il proprietario, che ha 60 anni. Ancora poco chiare le cause del rogo, ma non si esclude l’origine dolosa. L’incendio potrebbe infatti essere stato appiccato in più punti, visti i danni ingenti al vigneto. Le indagini sono tuttora in corso.

Stanotte un altro rogo si è invece verificato a Palermo, con conseguenze tragiche. Una donna ha infatti perso la vita in un’abitazione andata a fuoco in via Pacinotti, nella zona residenziale della città. La figlia è rimasta ustionata, ma è riuscita a salvarsi. Alcuni poliziotti intervenuti sul posto sono rimasti intossicati e sono stati trasportati all’ospedale.