Accomodati su web

È l’idea giusta al momento giusto. FOODELÌ arriva sul web e por- ta a Palermo una filosofia nuova per i pasti veloci, da gustare a casa o in ufficio: basta ordinare online il proprio menù per riceverlo subito dopo dove si preferisce. Una ricca proposta di piatti adatti a tutti, perfetti per chi vuole mangiare bene, per chi cerca una cucina gustosa o ancora per chi vuole tenersi in forma.

Foodelì è il ristorante online che permette a tutti i palermitani di scegliere piatti sani, gustosi, equilibrati da un punto di vista nutri- zionale ordinando direttamente su www.foodeli.it

Foodelì offre due innovativi servizi aggiuntivi: prima di tutto, uno staff di nutrizionisti che permetterà di personalizzare la propria dieta e di seguirla ricevendo a casa i piatti già preparati; in secondo luogo, la possibilità per ogni cliente di seguire la dieta del proprio nutrizioni- sta. Basterà consegnarla a Foodelì che preparerà ogni pasto seguendo le prescrizioni previste.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di spiegare per bene tutte le novità di questo gustoso servizio.

PIATTI BUONI, IN TUTTI I SENSI

Alla base di tutto c’è un’innovativa dark kitchen dove vengono pre- parati tutti i piatti: una modernissima cucina attrezzata che sfrutta le più recenti tecniche per preparare in modo sano gli alimenti, pre- servando al meglio proprietà e sapori di una materia prima sempre selezionata con la massima cura.

Accanto a tutti i tipi di cottura tradizionale, ecco quindi speciali forni per la cottura a vapore e per quella sottovuoto a bassa temperatura. Un sistema utilizzato anche in molti ristoranti gourmet per gli in- numerevoli vantaggi che offre: preserva maggiormente il gusto e le proprietà degli alimenti rispetto alla cottura tradizionale, migliora la ritenuta delle vitamine ed esalta i sapori di ogni ingrediente.

EQUILIBRIO TRA GUSTO E QUALITÀ

Digitando www.foodeli.it si accede a un portale che permette di scegliere il proprio menù fra differenti alternative. Ogni mese que- sto menù viene modificato per far posto ad ingredienti freschi di stagione o anche semplicemente per cambiare i sapori.

E proprio il gusto è senza dubbio il protagonista di questo pro- getto innovativo. Spesso il concetto di cucina sana ed equilibrata viene associato a piatti insapori e noiosi al palato. Proprio da questo preconcetto Foodelì lancia la sua sfida, accoppiando il lavoro dei nutrizionisti a quello creativo degli chef. Il suo staff ha immagi- nato menù che siano prima di tutto ricchi di sapore che sappiano prendere per la gola, ma che al tempo stesso promettano un giusto apporto di proteine, grassi, carboidrati e fibre naturali.

Nascono così le ricette di Foodelì, invitanti e piene di sapore, equi- librate sotto ogni punto di vista. Grande importanza assumono naturalmente le materie prime tutte selezionate. Carni bianche da allevamenti che escludono l’utilizzo di antibiotici o OGM nei mangimi, verdure a chilometro zero quando possibile e comunque ponendo grande attenzione ai sistemi di coltivazione. Tutto allo scopo di preservare al meglio i sapori naturali più genuini.

UN MENU A MISURA DI DIETA

Ma vediamo adesso di spiegare per bene il servizio di Foodelì per chi desidera seguire un regime dietetico e perdere peso. Due sono le possibilità. La prima consiste nel servizio di consulenza specia- lizzata dei nutrizionisti di Foodelì, gli stessi che supervisionano alle ricette del menù di tutti i giorni. Con questi esperti il cliente potrà dialogare e ricevere una dieta personalizzata su misura.

A questo punto il cliente acquisterà un abbonamento valido per dieci pasti (due al giorno per una settimana) e deciderà ora e luogo di con- segna. Foodelì consegnerà ogni giorno i pasti nel posto più comodo al cliente. Ovviamente il percorso potrà essere rinnovato di settimana in settimana mediante sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

La seconda possibilità è quella di incaricare Foodelì di preparare i piatti prescritti dalla dieta del proprio dietologo personale. Baste- rà consegnare la dieta indicando il luogo di consegna dei pasti quoti- diani. Foodelì preparerà tutti i pasti secondo quantità ed ingredienti prescritti. Anche questo servizio funzionerà tramite acquisto di un abbonamento settimanale di 10 pasti.

Un servizio così, utile, gustoso e salutare a Palermo non c’è mai stato.

www.foodeli.it