CATANIA – “Enzo Bianco ha citato episodi opinabili che non riguardano la condotta politica di Umberto Scapagnini e lo ha attaccato senza che papà potesse difendersi. Attaccare una persona deceduta è una cosa vigliacca, non si fa”. La rabbia di Marco Scapagnini, figlio di Umberto, ex sindaco di Catania e storico medico di Silvio Berlusconi, esplode non appena legge la lunga intervista di LiveSicilia a Enzo Bianco sulle questioni più spinose del bilancio. L’ex sindaco di centrosinistra ha raccontato la sua verità sulla nuova indagine sul dissesto finanziario, addossando le responsabilità a Umberto Scapagnini.

“Leggere le parole di Bianco – dice Marco Scapagnini a LiveSicilia – è stato come tornare indietro nel tempo, rivivendo momenti non piacevoli, ripensando alle lotte politiche intestine del passato”.

RITORNO AL PASSATO – Quasi un viaggio nel tempo per il figlio dell’ex sindaco di centrodestra, che continua: “Sono stato sempre lontano dalla politica, ho lavorato a lungo in America e ho letto delle vicende italiane e catanesi. La questione non è politica ma umana, Bianco non può parlare di una persona che non c’è, è una contraddizione in termini, lui penso che abbia reagito a delle accuse, capisco perfettamente che fare il sindaco in una città come Catania non sia facile, si rischia di essere sempre responsabili”.

L’ASSOLUZIONE – Ancora su Bianco: “Viene da dire che chi di spada ferisce, di spada perisce, lui non fu tenero con papà e non lo è adesso, dopo tanti anni che tutti i capi d’accusa sul bilancio hanno portato all’assoluzione”.

Marco Scapagnini rivendica il fatto che il padre sia stato scagionato da tutte le accuse, anche con riferimento al processo per la gestione dell’ufficio speciale emergenza traffico: “L’opposizione pensava di avere come arma la magistratura, non si può parlare di una persona che non c’è più, che non si può difendere, è offensivo nei confronti della memoria di mio padre, è rimasto nel cuore di tutti, la gente ha gli occhi lucidi quando parla di papà, e le cose a Catania fin quando le ha potute fare le ha fatte bene”.

QUESTIONE PERSONALE – “La questione delle ballerine è squallida – insiste Scapagnini jr – c’è stato il solito episodio montato, si tratta di cose che non hanno avuto alcuna conseguenza sulla vita amministrativa”.

LA RABBIA – Marco Scapagnini non si dà pace: “La cosa che mi fa più rabbia delle parole di Bianco è il riferimento all’utilizzo dei fondi pubblici per fini privati. È una cosa ignobile, è l’ultima cosa che mio padre avrebbe fatto in vita sua. Ha citato episodi opinabili che non riguardano la sua condotta politica e lo ha attaccato senza che papà possa difendersi. Attaccare una persona deceduta è una cosa vigliacca, non si fa. Se sei un uomo tu questa cosa non la fai”.

IL MESSAGGIO – Il figlio dell’ex sindaco di Catania manda un messaggio a Enzo Bianco: “L’ho conosciuto come avversario politico, mai come persona, ciascuno ha fatto i suoi sbagli, anche mio padre e penso anche Bianco. Ciascuno si prenda le proprie responsabilità, ma lui non può difendersi attaccando una persona che non c’è più. Risponda alle accuse della magistratura nelle sedi opportune assumendosi la sua responsabilità”.