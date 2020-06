CATANIA – I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 26enne catanese Mario Lionti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari intorno alle 3 di notte, nel corso del loro servizio di perlustrazione in viale Ruggero di Lauria hanno incrociato un’Audi A4 il cui conducente, appena accortosi della gazzella, ha immediatamente deviato repentinamente la propria direzione di marcia dirigendosi verso via del Rotolo, obbligandoli così ad azionare sirena e lampeggiante per bloccare sul nascere il suo tentativo di sfuggire al loro controllo.

L’uomo, proprio mentre un’altra pattuglia accorsa in aiuto ai colleghi gli ha precluso la via di fuga, è stato notato abbassarsi sul sedile anteriore del passeggero come se stesse armeggiando qualcosa quindi, bloccato dai militari, ha manifestato un atteggiamento non collaborativo opponendosi nervosamente anche alla propria identificazione. Ben presto i militari sono riusciti a calmare il nervosismo del fermato, quindi hanno avuto modo di comprendere il motivo di tanto fervore da egli evidenziato perché sotto il sedile, appunto, hanno trovato un pacchetto di sigarette contenente 5 grammi di cocaina mentre, all’interno del vano della ruota di scorta, hanno rinvenuto 650 grammi di mannitolo, sostanza che viene comunemente utilizzata per il “taglio” della cocaina. La perquisizione personale, inoltre, ha consentito altresì di rinvenire la cospicua somma di 2115 euro che l’uomo custodiva nella tasca interna della giacca, anch’essa sequestrata perché ritenuta provento dello spaccio. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.