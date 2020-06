Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di domenica e di lunedì. Temperature minime in calo, con estremi di 20°C; massime stabili, con punte di 30°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso. Scoppia l’estate su molte regioni – spiega 3Bmeteo.it – gli effetti di questa perentoria rimonta anticiclonica si faranno sentire sin dalla giornata di lunedì su tutto il Nord Italia oltre che sulle regioni del medio-alto Tirreno. Proprio in queste zone avremo giornate con cieli sereni e temperature in generale aumento: nella giornata di lunedì punte di 31-32°C sono attesi sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, cosi come tra Toscana e Lazio.