CATANIA – La Questura guidata da Mario Della Cioppa li ha definiti “taglieggiatori da strada”, che obbligavano i cittadini a pagare anche 3 o 5 euro per lasciare l’auto in auto demaniali o a bordo strada, in una delle più frequentate località balneari etnee: la Plaia.

“Gli agenti – sottolinea la Questura – sono intervenuti lì dove più numerose sono le presenze di catanesi che, specie nei giorni festivi e nei weekend, affollano le zone balneari. Una ventina di agenti, scelti tra il personale della Questura e dei Commissariati Librino e San Cristoforo, affiancati dalle squadre del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si sono avvalsi della collaborazione della Polizia Locale per battere “palmo a palmo” il viale Kennedy”.







Non era la prima volta, recentemente erano stati sanzionati dieci posteggiatori abusivi, grazie alle segnalazioni dei cittadini attraverso l’App YouPol: gli agenti hanno accertato che uno dei denunciati “si era messo in azione per estorcere denaro a un automobilista”.

Da quel momento sono scattati gli approfondimenti, per ricostruire la “rete” degli abusivi e sanzionarli, dal centro storico, in questo caso via Sant’Euplio, dove gli abusivi gestiscono gli stalli che lambiscono il cuore della via Etna alla Plaia.

In totale, gli abusivi denunciati sono 28, 3 dei quali proprio in prossimità dei lidi balneari e 25 a Catania.

“Il servizio – aggiunge la Questura – è continuato per tutto il pomeriggio, a garanzia della libera circolazione degli automobilisti e per garantire loro la libertà di lasciare l’auto senza dover soccombere a questa sorta di “pizzo”, che per alcuni è diventato un ben lucroso affare”.

Il Questore assicura che “su questa strada l’attività della Questura di Catania è stata e continuerà a essere incessante e l’attività di contrasto del fenomeno dei posteggiatori abusivi che si verrà protratta e, anzi, rinforzata”.