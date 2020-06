Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e pertanto il paziente resta sempre in prognosi riservata”. Così il bollettino medico di stamani dell’ospedale di Siena su Alex Zanardi. L’atleta, dicono i medici , “ha trascorso la notte in

condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. E’ sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico”. Sul fronte delle indagini per verificare la dinamica dell’incidente emerge, dai video, che Alex stringeva le mani sui manubri dell’handbike mentre

percorreva in discesa la strada vicino a Pienza (Siena) dove ha avuto l’incidente. Dunque non avrebbe avuto in mano il suo telefonino che insieme alla handbike è stato sequestrato.