CATANIA – Sono quasi completi gli esiti del Riesame inerenti i ricorsi presentati dai difensori degli indagati colpiti da una misura di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta Jungo contro il clan Brunetto di Giarre. Il Tribunale della Libertà ha annullato l’ordinanza spiccata nei confronti di Patrizia Del Popolo, difesa dall’avvocato Enzo Iofrida. La donna, dunque, è stata rimessa in libertà. Così come Giusy Ragusa, l’altra indagata coinvolta nel blitz e difesa dall’avvocato Massimo Monastra. Restano in cella invece Michelangelo Costanzo, Salvatore Santitto e Claudio Turrisi, ma il Riesame ha per tutti e tre (assistiti da Iofrida) ha escluso “l’aggravante di aver favorito l’associazione mafiosa”. Finisce agli arresti domiciliari Marco Miraglia, difeso da Claudio Grassi.