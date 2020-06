PALERMO – Un centro estetico è stato sequestrato dai carabinieri del Nas in una traversa di via Libertà a Palermo. La struttura aperta da tempo era, secondo l’accusa, senza autorizzazioni. I controlli sono scattati nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle norme anti Covid. Nel corso delle verifiche è emerso che il centro non aveva i necessari nulla osta da parte della pubblica amministrazione. La titolare è stata segnalata alla Camera di Commercio (ANSA).