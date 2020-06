CATANIA – Intelligenza artificiale. Il concetto stesso, complice la suggestione cinematografica, fa un po’ paura. Invece, in tempi ‘post Covid’ può diventare un alleato per garantire il ‘distanziamento sociale’. Da Catania è partita un’idea innovativa che grazie a un sistema di monitoraggio dei dati con lettura ‘real time’ permette di controllare (ed evitare) assembramenti in un determinato spazio. V-app è un “prodotto” dell’azienda catanese Bizmate che permette di “rilevare” attraverso le telecamere Cisco il numero di persone “presenti” in uno spazio (precisamente nell’inquadratura, ndr) e se queste rispettano il “social distancing” di un metro. E quando si è troppo vicini? “Scatta un alert – spiega a LiveSicilia Alessandra Vizzini, account manager V-app – che può essere attraverso una mail, un istant messaging, un allarme luminoso. Il sistema poi si decide in base all’ambito in cui si applica”. Ma grazie alla “visual analytics può avere diverse applicazioni”, aggiunge Roberto Maddaloni, Business Develpment Manager Bizmate in collegamento da “remoto”.

V-App era già esistente nell’epoca pre-Covid tra la gamma di servizi offerti dalla realtà imprenditoriale nata dell’idea dei tre co-founder Francesco Boscarino, Antonio Sapienza e Luigi Salafia. L’emergenza sanitaria ha fatto “scattare” una lampadina e così il sistema è stato implementato alle “esigenze” di una convivenza con il virus. “Quando è scattato il lockdown – spiega Vizzini – abbiamo capito le potenzialità di V-App”. Non solo rilevamento del ‘social distancing’ ma anche ‘mask detection’ e ‘counting’ dei soggetti che accedono in un’area. E in un’epoca di svilimento della “privacy”, V-app garantisce un rilevamento nel massimo anonimato.

Una scuola di Biella, in Piemonte, è una delle prime ad aver “sperimentato” V-App nel corso degli esami di maturità 2020 al fine di poter svolgere i colloqui in tutta sicurezza. Sono state posizionate diverse telecamere in alcuni luoghi strategici e attraverso una “dashboard” e dei “widget” il “cliente può direttamente verificare e controllare i diversi dati a sua disposizione”, annota Vizzini. In uno schermo, infatti, si visualizza la mappa dello spazio monitorato con in evidenza i punti dove sono piazzate le telecamere. Cliccando su ogni telecamera si accede a una “schermata” dove da una parte si proiettano le zone inquadrate dall’occhio elettronico (che diventano ‘rosse’ se sono in allarme) e nell’altra, invece, i dati elaborati, schematizzati e personalizzati. “La scuola di Biella ci ha chiesto anche di poter verificare il numero di soggetti che accedono ai servizi igienici per poter programmarne la sanificazione”, aggiunge Maddaloni per spiegare il concetto di “personalizzazione dell’applicazione”. Non solo scuole, V-App è in grado di monitorare qualsiasi spazio. “C’è già un dialogo anche con un museo di Milano”, spiega Maddaloni.

In un mondo con i cancelli chiusi, Bizmate ha cercato di (r)innovarsi con i nuovi modi di “fare impresa”. Dallo smart-working, alle call-conference, alla pianificazione a distanza. “Devo dire che per questo noi però eravamo già pronti – spiega Maddaloni – perché il nostro è un sistema che ci permette di seguire le installazioni anche da remoto. Non neghiamo che come tutti l’emergenza sanitaria ci abbia un po’ spaventato all’inizio, ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo – dice il manager – continuato a lavorare”. Un lavoro che permette alla “tecnologia” di diventare “strumento” di supporto in un periodo così difficile a livello globale come l’epidemia da coronavirus. “Questo è l’aspetto più bello”, conclude Alessandra.