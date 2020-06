Non c’è pandemia che tenga in Cina. Al via anche quest’anno a Yulin il Festival dedicato alla carne di cane. L’evento, orribile, dura dieci giorni e attira ogni anno migliaia di visitatori. Gli animalisti sperano che questa sia l’ultima edizione del festival, un vero e proprio calvario gli animali che versano in condizioni terribili, chiusi in gabbie anguste ed esposti a violenze di ogni tipo.

Insomma, non è cambiato niente, anche se lo scorso aprile il governo cinese aveva prodotto una bozza di legge che, per la prima volta, escludeva cani e gatti dall’elenco delle carni da consumare. Una decisione maturata soprattutto sull’onda dell’emergenza Coronavirus, scoppiata presumibilmente proprio dal mercato di Huanan a Wuhan.