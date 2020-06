PALERMO – Rigenerazione post Covid e non solo ripartenza. Questo il confronto dal titolo “L’impresa dopo il virus- Ripartire dal Sud” organizzato

dall’Università LUMSA sul proprio canale Youtube con un focus

particolare su Sud Italia e Mediterraneo. Mercoledì 24 giugno alle 15

è previsto il primo di due appuntamenti con un dibattito su resilienza

e innovazione per la rigenerazione economica post-Covid.

Sono in programma gli interventi di Gaetano Miccichè, Presidente di Banca IMI e di Francesco Profumo, Professore ordinario Politecnico di Torino,

Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e già Ministro

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel governo Monti. Si

inizierà con i saluti di Francesco Bonini, Rettore dell’Università

LUMSA e di Gabriele Carapezza Figlia, Direttore del Dipartimento di

Giurisprudenza – Palermo, Università LUMSA. Giovanni Battista Dagnino, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management dell’Università Lumsa, introdurrà il tema di giornata e modererà i contributi. “La discussione sarà incentrata su temi attualissimi, fra i quali la tipologia e i tempi stimati della ripresa post-Covid, i driver fondamentali della rigenerazione post- Covid e la posizione delle imprese italiane nel supporto alla ripresa”, spiega Dagnino.

“In tal senso”, aggiunge il docente del Dipartimento di Palermo, “i relatori si confronteranno sui coefficienti medi di innovatività e di resilienza che caratterizzano oggi le imprese italiane. E ancora si discuterà sul il ruolo positivo del Sud Italia e, lato sensu, dell’area mediterranea nella

rigenerazione economica post-Covid e infine sui ruoli complementari

della sostenibilità e della finanza nel processo di rigenerazione

post-Covid. Importante in tal senso parlare non soltanto o non già di

“ripresa” o di “rilancio”, ma di rigenerazione post-Covid, in senso

più compiuto”. E infatti, secondo il Vocabolario Treccani, spiega

ancora Dagnino “la parola rigenerazione significa testualmente