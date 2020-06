PALERMO – “La Sicilia non potrà svilupparsi senza che sia annullato il proprio atavico gap infrastrutturale. La realizzazione del Ponte sullo Stretto è fondamentale e urgente, pertanto abbiamo chiesto e ottenuto che la nostra mozione a tal riguardo sia discussa in un’apposita seduta dell’Ars”. Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo di Diventerà bellissima, aggiungendo: “Urgono provvedimenti per garantire la continuità territoriale tra la penisola e la Sicilia attraverso un collegamento ferroviario e autostradale stabile sullo Stretto ed il completamento del corridoio Berlino- Palermo/Augusta. L’alta velocità non può fermarsi a Reggio Calabria, bensì deve proseguire e raggiungere per via diretta le principali città della Sicilia. Basta con la nostra condizione di svantaggio causata dall’insularità, la Sicilia ha perso miliardi di euro che le sarebbero spettati per realizzare infrastrutture. Ora vedremo chi a Roma vorrà veramente aiutare la nostra Regione a vedersi riconosciuti i propri diritti”.

Inoltre il gruppo di Db ha espresso parere favorevole sulla mozione relativa alla fiscalità di vantaggio approvata dall’Ars: «Un’altra battaglia fondamentale per la Sicilia e che non deve avere colore politico», sottolinea Aricò.