“Test sierologici per gli studenti

Il deputato regionale: "Campagna di prevenzione per diminuire il rischio di una seconda ondata".

PALERMO – “Prima dell’avvio dell’anno scolastico, in Sicilia si adotti un piano per effettuare test sierologici diffusi agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico”. Lo dice Michele Catanzaro, parlamentare del Pd, rivolgendosi al governo regionale. “Una campagna di prevenzione al coronavirus come questa – aggiunge – contribuirebbe a diminuire il rischio di una seconda ondata di contagi, ed a dare una maggiore serenità alle famiglie, agli studenti ed al personale che opera nel mondo della scuola”. (ANSA).