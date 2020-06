Forza Alex, ti aspettiamo. E ti pensiamo. E preghiamo per te che sei in quella stanza d’ospedale, lontano, ma vicinissimo all’amore di tutti.

Forza Alex, ti aspettiamo. E scrutiamo con apprensione la faccia dei bravi medici che ti hanno in cura, allo scoccare di ogni bollettino. Le ultime notizie, per esempio, sono queste. Le tue condizioni sono stabili e si tratta comunque di una situazione incoraggiante, secondo le indicazioni dei dottori dell’ospedale di Siena. Questa che scorre è una settimana essenziale – secondo i camici bianchi – e si dovrà decidere il momento migliore per il risveglio dal coma farmacologico e valutare le condizioni neurologiche che sono gravi.

Forza Alex, ti aspettiamo, con tutto il cuore. Aspettiamo il tuo ritorno per indicare la strada al vento, come pare che tu faccia in questa immagine presa da Facebook.

Siamo tutti lì, con te, con tua moglie Daniela, con chi attende notizie dietro una porta chiusa. Siamo lì che ti aspettiamo e abbiamo tempo e affetto da consumare per te, quanto ne vorrai. Forza Alex. (rp)