“Al Comune di Ventimiglia

Meno burocrazia, più servizi e progettualità. Assoimpresa Sicilia a Ventimiglia per rilanciare e valorizzare il tessuto economico del territorio e delle realtà limitrofe.

Obiettivo: istituire uno sportello informativo che connetterà, da un lato le misure a favore di investimenti e piani per lo sviluppo di impresa proposte da Invitalia e, dall’altro, le esigenze dell’imprenditoria locale e del terzo settore.

In questa cornice, si legge in una nota del Comune, Ventimiglia si propone come hub fondamentale per lo scambio di informazioni utili alle imprese, alle start up e ai giovani imprenditori. Il cittadino potrà usufruire gratuitamente di diversi servizi di consulenza e assistenza.

In particolare, potrà facilmente orientarsi nel mondo complesso e ricco di opportunità, offerto dai progetti a valere sui fondi strutturali europei e da quelli ministeriali gestiti da Invitalia S.p.A. Lo sportello consentirà a chiunque di avere un quadro chiaro rispetto alle opportunità rivolte all’imprenditoria siciliana offerte a livello nazionale e internazionale.

Un’iniziativa utile e concreta che prevede dunque un filo diretto fra cittadino e istituzioni attraverso risposte e percorsi chiari ma non solo.

Grazie alla professionalità delle risorse umane messe in campo da Assoimpresa Sicilia, sarà infatti possibile realizzare piani personalizzati di investimenti a finanza agevolata e partecipare a convegni a tema economico-sociale, nonché ad altre attività che investono il settore economico del territorio.

“Abbiamo accolto la proposta di Assoimpresa Sicilia – dichiara il sindaco Antonio Rini – con grande entusiasmo e fiducia nel futuro. Ventimiglia si conferma una comunità ricca di potenzialità e centro nevralgico di iniziative culturali e imprenditoriali. Il marchio di fabbrica di questa Amministrazione consiste nel lavorare in rete con gli altri comuni siciliani. L’interesse di associazioni ed enti prestigiosi verso la nostra piccola comunità ci inorgoglisce e invita a proseguire in questo percorso. Ci auguriamo che, in un momento storico particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando, si possa dare ai ventimigliesi, un aiuto efficace per il rilancio economico del comprensorio”

“Assoimpresa sarà vicino alle imprese e ai giovani del Comune di Ventimiglia di Sicilia , ci sarà bisogno ora più che mai di sinergia tra le istituzioni e le associazioni di categoria, quindi Assoimpresa metterà a disposizione la propria competenza e i propri consulenti attraverso lo sportello www.assoimpresaitalia.it”, spiega il Presidente Nazionale di Assoimpresa Mario Attinasi.