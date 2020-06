SIRACUSA – La polizia ha denunciato per minacce aggravate un avolese di 49 anni che lunedì scorso avrebbe affisso un biglietto contenente minacce nei confronti del sindaco Luca Cannata al prospetto del palazzo comunale. Accanto al biglietto anonimo era stato posto un mattone pressato.

Gli agenti del commissariato sono riusciti ad identificarlo grazie alle telecamere di sicurezza presenti nella zona ed all’indicazione arrivata da qualche testimone. Non sono chiari al momento i motivi del gesto, anche se probabilmente potrebbe esserci la richiesta di un posto di lavoro. Non è la prima minaccia che subisce il sindaco di Avola e anche lo stesso 49enne in passato era stato accusato di un danneggiamento nei confronti di Cannata.(ANSA).