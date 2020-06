PALERMO – La rete ferroviaria in Sicilia rischia di avere una nuova “incompiuta”. L’allarme viene lanciato da due comitati, “Quale ferrovia” e “Pendolari Sicilia”. In una nota inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a vari ministri e rappresentanti istituzionali viene segnalato il caso del raddoppio ferroviario tra Palermo e Messina.

Al completamento dell’opera sulla dorsale tirrenica mancano gli 80 chilometri della tratta Patti-Castelbuono. Il progetto è stato approvato dal Cipe nel 2010 ma non è stato ancora rifinanziato. I presidenti dei due comitati, Enzo Cesare e Giacomo Fazio, temono che si stia pensando di lasciare un “buco” nel sistema ferroviario siciliano e avanzano una richiesta: per evitare che il fiume di denaro chiesto dall’Italia all’Unione Europea (attraverso il Recovery Fund) “venga in grande parte destinato – forse anche su indicazione dei governatori e/o amministratori del momento delle varie aree – alla realizzazione di opere ricadenti nei loro territori elettorali, così penalizzando lo sviluppo armonico della Sicilia”.

