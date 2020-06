Lite per futili motivi

MESSINA, 24 GIU – La polizia ha arrestato a Messina un uomo di 34 anni, Ciances Stellario, che ha ferito con un coltello, due vicini di casa, padre e figlio, a seguito di una lite nata per futili motivi. L’aggressore è stato rintracciato dagli agenti in un garage di sua proprietà. Stellario, durante la colluttazione, ha riportato la frattura del polso sinistro giudicata guaribile in 30 giorni. I due aggrediti si sono recati al pronto soccorso, dove le loro ferite sono state giudicate guaribili in 5-8 giorni. (ANSA).