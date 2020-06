PALERMO – Nessuna licenza né autorizzazione per aprire quel negozio di giocattoli. Eppure in via Simoncini Scaglione, a pochi metri dalla via Azolino Hazon a Brancaccio, quella attività commerciale sarebbe andata avanti da tempo. Era stata avviata da una donna già nota alle forze dell’ordine che avrebbe occupato il locale abusivamente.

Quando i carabinieri e la polizia municipale sono arrivati sul psoto per effettuare alcuni controlli nel quartiere, la donna è stata trovata sprovvista di ogni documentazione che ne attestasse la titolarità. Inoltre, non era stata presentata la Scia per l’inizio dell’attività.

Tutta la merce trovata nel negozio è così finita sotto sequestro: si tratta di giocattoli il quale valore ammonta a tremila euro e sulla quale provenienza sono in corso gli accertamenti. L’attività è stata chiusa, mentre per la donna è invece scattata la denuncia.