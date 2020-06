PALERMO – Sono entrati nella rivendita di tabacchi di un distributore di carburante Eni di viale Regione Siciliana, a Palermo, non lontano da via Belgio, praticando un grosso buco nel muro del bagno e prelevando 3 mila euro in contanti e oltre 50 stecche di sigarette. Il titolare del distributore è stato svegliato dal sistema d’allarme e si è recato sul posto, dove poco dopo è arrivata la polizia. Le telecamere potrebbero aver ripreso l’arrivo dei ladri e il mezzo sul quale hanno caricato la refurtiva. Indagano gli agenti della sezione investigativa del commissariato San Lorenzo.