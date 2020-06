Due chili di cocaina in garage

La scoperta in via Ernesto Basile

PALERMO – Averebbe nascosto due chili di cocaina in un garage. I carabinieri della stazione Oreto hanno arrestato Francesco Duecento, incensurato di 19 anni.

Duecento come la cifra, 200 mila euro, che la droga avrebbe fruttato una volta immessa sulla piazza di spaccio. I militari si sono insospettiti per la presenza costante del giovane nei pressi del garage in via Ernesto Basile. Hanno fatto una perquisizione con al guinzaglio i cani anti droga e hanno trovato lo stupefacente dentro otto buste di cellophane oltre al materiale per tagliare la cocaina e confezionarla.

Le analisi di laboratorio serviranno a valutare la purezza della cocaina. In attesa del processo per direttissima il giovane è stato rinchiuso al carcere Pagliarelli.