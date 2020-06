ROMA – Per fortuna il bilancio è di un operaio intossicato e tanta paura ma quello di ieri è stato un pomeriggio di panico per Rosario Fiorello e i suoi familiari. Nell’attico del presentatore alla Camilluccia si è sviluppato un principio di incendio in camera da letto dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Il rogo sarebbe partito da una tenda. Fiorello e i suoi familiari sono rimasti in casa fino a quando l’incendio non è stato domato dai vigili del fuoco. Un operaio che era al lavoro in casa del presentatore è rimasto intossicato.