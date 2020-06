CATANIA – Tragico incidente mortale in viale Mario Rapisardi. A perdere la vita è una donna che questa mattina, intorno alle 7:00, si trovava in auto in viale Mario Rapisardi. L’auto si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto i vigili urbani.

Foto Facebook