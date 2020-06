AGRIGENTO – Domani, o al massimo sabato, i 181 migranti – dei 211 salvati dalla Sea Watch, 209 dei quali imbarcati sulla nave quarantena Moby Zazà – risultati negativi al tampone rino-faringeo, verranno sottoposti nuovamente a test. Come da protocollo sanitario, è attivo – grazie alla Croce Rossa – un servizio di sorveglianza che prevede uno screening individuale due volte al giorno per la ricerca di eventuali sintomi, con attenzione a quelli respiratori. I 181 vengono dunque tenuti sistematicamente d’occhio e nelle prossime ore verranno sottoposti a nuovi esami.

I 28 positivi si trovano tutti nella “zona rossa” creata sulla nave per l’isolamento e sarebbero tutti asintomatici. Per loro il tampone verrà ripetuto fra circa 15 giorni. Anche i 20 che costituiscono l’equipaggio della Sea Watch verranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. La nave della Ong tedesca ha salvato nei giorni scorsi, in acque internazionali, i 211 migranti. L’equipaggio è precauzionalmente in quarantena. Restano ricoverati, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, i due immigrati – uno dei quali risultato positivo al Covid – che non stavano bene. Per il secondo, si è ancora in attesa dell’esito del test. (ANSA)